Cagliari – Tra le mete preferite da noi italiani per le vacanze c’è la Sardegna.

Natura incontaminata, spiagge che nulla hanno da invidiare a quelle caraibiche, locali alla moda, tutto facilmente raggiungibile in breve tempo e, se si sceglie di viaggiare in nave, anche con costi abbastanza contenuti.

La Sardegna piace al punto che in molti hanno acquistato la loro seconda casa nell’isola. Arredarla però fino a poco tempo fa non era affatto economico, per via della poca possibilità di scelta o degli elevati costi di trasporto. Ma le cose stanno cambiando e grazie all’apertura di punti vendita di grosse catene di arredamento oggi si può scegliere se e come risparmiare.

Ma quando costa arredare un piccolo appartamento per le vacanze?

Abbiamo spulciato i siti di Conforama e Mondo Convenienza.

Partiamo da Conforama, che nell’isola è presente con un punto vendita a Sassari. Per arredare un piccolo appartamento al mare la spesa totale si aggira intorno ai 2.160 euro.

Approfittando dell’attuale periodo di sconti si può infatti acquistare una parete soggiorno da 174,99 e per un divano a 2 posti la spesa si aggira intorno ai 247,49 euro. Passiamo alla cucina, in questo caso per una cucina completa di forno, frigorifero e piano cottura la spesa è di circa 899 euro. Concludiamo il nostro arredamento con le camere da letto, in questo caso per un armadio a 6 ante il costo è 499,99 euro a cui vanno aggiunti i 199,99 euro per una base letto, 75,98 euro per 2 comodini e 69,99 per una cassettiera.

Anche con Mondo Convenienza – sbarcata quest’anno nell’isola con l’apertura di due punti vendita, uno a Sassari e l’altro a Cagliari – si può al momento approfittare di un’offerta, che vi permetterà di arredare il vostro appartamento con 1.397 euro.

L’offerta prevede l’acquisto dell’arredamento completo che comprende un divano 2 posti (169 €), una parete soggiorno (298 €) , una cucina completa ma senza frigorifero (540 € a cui si può aggiungere il frigo a 185 euro) e infine una camera da letto comprensiva di letto, armadio 6 ante, 2 comodini, una cassettiera e uno specchio (390).

Insomma, risparmiare si può anche senza rinunciare a qualità e stile.