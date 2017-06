Max Biaggi, gli auguri di Bianca Atzei su Instagram per il compleanno FOTO

ROMA – Bianca Atzei scrive un romantico messaggio di auguri al suo compagno Max Biaggi, che oggi, 26 giugno, compie gli anni. Il pilota di moto, 46 anni, è ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo di Roma dopo il terribile incidente di venerdì 9 giugno al circuito del Sagittario a Latina, dove si stava allenando.

Così la sua fidanzata, la cantante Bianca Atzei, ha deciso di fargli gli auguri anche con una foto e un post su Instagram. Un messaggio dolcissimo che ha subito scaldato i cuori dei fan.

“Hai vinto la sfida più importante… la tua vita! Buon compleanno amore mio e grazie per avermi fatto capire che l’amore non è sempre uguale e può essere un dono meraviglioso che ricevi. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te. Love you”,

ha scritto Bianca Atzei su Instagram. Max Biaggi sta continuando la sua lotta per tornare in salute. Attualmente ha undici costole rotte e due che premono contro i polmoni, ma sta lentamente migliorando. L’obiettivo, per il pilota, è di lasciare il reparto di terapia intensiva.