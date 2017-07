Napoli, topo in mare tra i bagnanti. Il gabbiano se lo mangia

NAPOLI – Un ratto fa il bagno in mezzo ai turisti inconsapevoli. Un gabbiano plana sullo specchio d’acqua e lo afferra per mangiarselo in un sol boccone. Accade nel mare inquinato di San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli, dove sfocia l’alveo Volla. La foto inquietante è stata pubblicata dal Corriere della Sera. A scattarla è stato un ambientalista di lungo corso, Vincenzo Morreale. [Per guardare la FOTO clicca qui]

L’alveo Volla è un canalone che attraversa diversi Comuni vesuviani e sfocia a mare. Dovrebbe raccogliere solo acque pluviali. Ma lungo il percorso riceve diversi sversamenti che una volta giunti a mare emanano un odore nauseabondo. Poco distante da lì, sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio i bagnanti si tuffano inconsapevoli.

Come spiega Fabrizio Geremicca sul Corriere della Sera: