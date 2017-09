Oroscopo Scorpionedel 3 settembre 2017

Oroscopo del 3 settembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: intransigenti ma…

Un po’ a disagio con voi stessi e gli altri ma chiedetevi se per caso, non siate un po’ troppo esigenti oppure intransigenti… E’ ovvio che in questo modo il mondo circostante non sia all’altezza delle aspettative. La cosa migliore è cambiare atteggiamento mentale, altrimente vi ritroverete regolarmente alle prese con le stesse frustrazioni.

