Santanchè: “Siamo avanti anche a Trapani”. Ma lì il centrodestra non è in corsa VIDEO

ROMA – Durante la consueta maratona di Mentana dedicata ai ballottaggi delle comunali, Santanchè è euforica per i risultati del centrodestra e legge l’sms con cui le sono stati comunicati i risultati: “Siamo avanti a Trapano” dice. Poi viene corretta e dice il nome esatto della città, ossia Trapani. Mentana però, con ironia commenta dallo studio che stare avanti a Trapani “sarebbe un miracolo”.

Nella città siciliana, infatti, il candidato del centrodestra, Girolamo Fazio, si è ritirato lasciando in corsa solo l’avversario del centrosinistra Piero Savona che non è stato eletto dato che al voto è andato meno del 50 per cento degli aventi diritto. Video Repubblica Tv: