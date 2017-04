“Scatta in testa”: corsa benefica, con foto, per sensibilizzare sul mal di testa

ROMA – Anche quest’anno l’AIC-onlus sta organizzando “Scatta in testa”, evento sportivo con finalità divulgative e di sensibilizzazione sul tema del mal di testa, giunto già alla sua quarta edizione. Si terrà a Marina di Ravenna (RA) i prossimi 28 e 29 Luglio. Tante le novità, tra cui il concorso fotografico “Scatta e vinci: in una foto la tua vittoria”.

Scatta in testa è una minimaratona non competitiva promossa per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica attraverso lo sport sul tema della cefalea nonché per la raccolta di fondi da destinare all’attività di ricerca scientifica sul dolore neuropatico dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee.

La durata complessiva del concorso è di 4 mesi e va dalle 00.00 del 20/02/2017 alle 23.59 del 20/06/2017 (termine ultimo per l’invio/condivisione delle fotografie). La comunicazione delle foto premiate avverrà tramite email e/o

social entro il 10/07/2017.