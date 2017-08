ROMA – La Champions League 2017-2018 prende forma, con le gare di ritorno degli spareggi di questa settimana che hanno stabilito quali saranno le 32 squadre che parteciperanno alla fase a gironi. Ecco quale sarà la suddivisione in fasce in vista del sorteggio per la fase a gironi in programma il 24 agosto (qui il link per la diretta streaming).

Fascia 1:

Campione in carica: Real Madrid

Germania: Bayern Monaco

Inghilterra: Chelsea

Italia: Juventus

Portogallo: Benfica

Francia: Monaco

Russia: Spartak Mosca

Ucraina: Shakhtar Donetsk

Fascia 2:

1. Barcellona

2. Atlético Madrid

3. Paris Saint-Germain

4. Borussia Dortmund

5. Siviglia

6. Manchester City

7. Porto

8. Manchester United

Fascia 3:

1. Napoli

2. Tottenham

3. Basilea

4. Olympiacos

5. Anderlecht

6. Liverpool

7. Roma

8. Beşiktaş

Fascia 4:

1. Celtic Glasgow

2. CSKA Mosca

3. Sporting Lisbona

4. Apoel

5. Feyenoord

6. Maribor

7. Qarabag

8. Lipsia