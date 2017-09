Spezia-Carpi streaming e diretta tv, dove vederla (Serie B)

Spezia-Carpi IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Spezia-Carpi (orario 20.30), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie B (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport.

Le probabili formazioni della seconda giornata di Serie B.

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Mogos, DE SANTIS, Gigliotti, Mignanelli; Carpani, Addae, BUZZEGOLI; SANTINI; Favilli, ROSSETI. Allenatore: FIORIN-MARESCA.

Avellino (4-4-1-1): LEZZERINI; NGAWA, Migliorini, SUAGHER, RIZZATO; Laverone, DI TACCHIO, Moretti, MOROSINI; Castaldo, Ardemagni. Allenatore: Novellino.

Bari (4-4-2): Micai; FIAMOZZI, Tonucci, GYOMBER, D’ELIA; SALZANO, BUSELLATO; Galano, Brienza; FLORO FLORES, KOZAK. Allenatore:GROSSO.

Brescia (3-5-2): Minelli; MECCARIELLO, GSSTELDELLO, BAGADUR; FURLAN, MACHIN, Bisoli, Tonali, LONGHI; Caracciolo, TORREGROSSA. Allenatore: BOSCAGLIA.

Carpi (3-5-2): COLOMBI; CAPELA, LIGI, Poli; Pasciuti, SABER, VERNA, GIORICO, Jelenic; NZOLA, Mbakogu. Allenatore: CALABRO.

Cesena (3-5-2): FULIGNATI; SCOGNAMIGLIO, RIGIONE, DONKOR; KUPISZ, VITA, Laribi, DI NOIA, FAZZI; GLIOZZI, CACIA. Allenatore: Camplone.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Caccin, CAMIGLIANO, ADORNI, PEZZI; Salvi, Iori, Chiaretti; Schenetti; Litteri, KOUAME’. Allenatore: Venturato.

Cremonese (4-3-1-2): UJKANI; ALMICI, Canini, CLAITON, RENZETTI; CROCE, Pesce, ARINI; CASTROVILLI; PICCOLO, PAULINHO. Allenatore: Tesser.

Empoli (3-5-2): PROVEDEL; VESELI, ROMAGNOLI, LUPERTO; ZAPPELLA, Krunic,, Zajc; LOLLO, Pasqual; DONNARUMMA, CAPUTO. Allenatore: VIVARINI.

Foggia (4-3-3): Guarna; Gerbo, CAMPORESE, Empereur, CELLI; FEDELE, Vacca, DELI; FEDATO, Mazzeo, NICASTRO. Allenatore: Stroppa.

Frosinone (3-4-3): BARDI; Ariaudo, Terranova, Krajnc; Paganini, Sammarco, Gori, BEGHETTO; CIANO, D. Ciofani, Citro. Allenatore: LONGO.

Novara (3-5-2): Montipò; CHIOSA, Troest, DEL FABRO; Dickmann, Casarini, RONALDO, SCIAUDONE, Calderoni; Sansone, MANIERO. Allenatore: CORINI.

Parma (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Di Cesare, GAGLIOLO, Scaglia; DEZI, Scozzarella, BARILLA’; CERAVOLO, Calaiò, BARAYE. Allenatore: D’Aversa.

Palermo (3-4-1-2): Posavec; Struna, BELLUSCI, SZYMINSKI; Morganella, Chochev, Jajalo, Aleesami; CORONADO; Nestorovki, Trajkovski. Allenatore: TEDINO.

Perugia (4-3-1-2): Rosati; ZANON, Monaco, Volta, Belmonte; EMMANUELLO, FALCO, COLOMBATTO; Terrani; CERRI, HAN. Allenatore: GIUNTI.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; BALZANO, Campagnaro, Coda, MAZZOTTA; Coulibaly, Brugman, VALZANIA; Benali, GANZ, PETTINARI Allenatore: Zeman.

Pro Vercelli (3-5-2): NOBILE; Konate, JIDAYI, BERGAMELLI: Berra, GHIGLIONE, Vives, FIRENZE, Mammarella; RAICEVIC, POLIDORI. Allenatore: GRASSADONIA.

Salernitana (4-3-3): RADUNOVIC; PUCINO, Bernardini, Tuia, Vitale; MINALA, sIGNORELLI, RICCI; Sprocati, RODRIGUEZ, DI ROBERTO. Allenatore: Bollini.

Spezia (3-5-2): DI GENNARO; GIANI, Terzi, CAPELLI; De Col, ACAMPORA, BOLZONI, Maggiore, LOPEZ; Granoche, MARILUNGO. Allenatore: GALLO.

Ternana (4-3-1-2): PLIZZARI; Valjent, VITIELLO, GASPARETTO, FAVALLI; PAOLUCCI, Defendi, Coppola; TREMOLADA; FINOTTO, MONTALTO. Allenatore: POCHESCI.

Venezia (4-3-3): AUDERO; Zampano, Domizi, ANDELKOVIC, DEL GROSSO; SUCIU, SIGNORI, Bentivoglio: Falzerano, ZIGONI, Moreo. Allenatore: Inzaghi.

Virtus Entella (4-3-3): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Pellizzer, BRIVIO; NIZZETTO, Palermo, CRIMI; DE LUCA, LA MANTIA, LUPPI. Allenatore: Castorina.

La classifica marcatori della Serie B.

3 reti: Han (Perugia); Pettinari (Pescara);

1 rete: Rosseti, Santini (Ascoli); Ardemagni, Castaldo (Avellino); Galano, Improta, Tonucci (Bari); Andrea Caracciolo (1 rig.) (Brescia); Malcore (Carpi); Kouame, Schenetti, Siega (Cittadella); Krunic

(Empoli); Gerbo (Foggia); Dionisi, Paganini (Frosinone); Nestorovski, Trajkovski (Palermo); Calaio (1 rig.)

(Parma); Cerri (1 rig.), Colombatto (Perugia); Benali, Mancuso (Pescara); Finotto (Ternana Unicusano); Troiano (1 rig.) (V. Entella).