ROMA – Cosa è successo nel villaggio tra la bella tentatrice Carmen e il fidanzatissimo Alessio Bruno? A chiederselo dopo aver visto il video della seconda puntata di Temptation Island in onda il 3 luglio non è solo la fidanzata Valeria Bigella, ma anche il pubblico a casa. I due però non sembrano lasciare dubbi: hanno cercato un luogo lontano dalle telecamere per “conoscersi meglio” e se di tradimenti fino ad ora non si parla, stando così le cose la situazione potrebbe verificarsi a breve.

La terza puntata di Temptation Island, in onda il prossimo 10 luglio, fa temere soprattutto per la coppia formata da Alessio Bruno e Valeria Bigella. Lui è apparso da subito molto vicino alla tentatrice Carmen e ha ammesso di volerla vedere da sola, in un luogo senza telecamere. Intanto però anche Valeria è apparsa molto vicina al tentatore Paolo, anche se lei sottolinea tutti i lati positivi di essere single con le sue amiche. Lui però non ci crede e pensa che sia una reazione a quanto la fidanzata abbia visto nelle altre puntate.

A metterlo nei guai però è proprio lui, anche se poi si mostra molto geloso, soprattutto perché il dubbio è che tra lui e Carmen ci sia stato un contatto decisamente fisico, soprattutto ci si chiede perché i due abbiano cercato un luogo appartato. Valeria è molto delusa, difficile che i due possano sistemare le cose nella prossima puntata…

La scheda: