Software anti fake news dei politici. Dalla Gran Bretagna arriva l'illusa notizia che la tecnica è pronta e tra un po' disponibile per prendere in castagna e cogliere con le mani nella marmellata i politici che raccontano balle. Praticamente in tempo reale, il politico dice una bugia, una falsità, propala una fake news e lì subito il giornalista attiva il software e gli contesta la balla.