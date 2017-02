YOUTUBE Kristen Stewart: “Donald Trump era innamorato di Robert Pattinson”

NEW YORK – Subito dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, si era parlato di alcuni tweet che il tycoon newyorchese scambiò nel 2012 con l’attrice Kristen Stewart. La protagonista di Twilight aveva svelato che Trump era ossessionato da lei aggiungendo che la cosa la faceva uscire di testa.

Sabato, l’attrice americana è tornata sulla vicenda svelando che in tutto i tweet tra lei e il presidente sono stati undici. Kristen Stewart era l’ospite d’onore del Saturday night live, programma che va in onda da 40 anni, il sabato, sulla Nbc. Nel monologo di apertura del programma rilanciato su YouTube, la Stewart ha spiegato che tra lei e il presidente non c’è mai stato un gran feeling.

Kristen Stewart è diventata famosa grazie alla saga di Twilight. Trump le aveva inviato una serie di tweet nel 2012 proprio quando la Stewart aveva appena finito di girare l’ultimo episodio della saga. All’epoca, la sua relazione col co-protagonista della saga vampiresca, Robert Pattinson, era agli sgoccioli. “Robert Pattinson dovrebbe trovare qualcosa di meglio. Kristen Stewart lo ha tradito come una cagna e lo farà di nuovo. Robert può avere di meglio”. Questo era il contenuto di uno dei tweet che all’epoca venne diffuso dai media. E negli altri dieci cosa c’era scritto? Quello che emerge secondo la Stewart sarebbe un Trump “innamorato del suo ragazzo”.

Sabato sera, durante il monologo, Kristen di tweet ne ha mostrati quattro. Il contenuto, più o meno era sempre lo stesso e parlava dei tradimenti della Stewart nei confronti di Pattinson che, secondo il tycoon, avrebbe potuto trovare qualcosa di meglio. L’ultimo mostrato, ha fatto in studio il pieno di applausi. Nel messaggio, Trump invita personalmente “Robert” all’elezione di Miss Universo, un evento nell’organizzazione del quale il tycoon era coinvolto. “E’ stato allora che l’ho capito. Trump non odiava me, era innamorato del mio ragazzo” ha spiegato la Stewart nel monologo durato in tutto poco più di quattro minuti.