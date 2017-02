YOUTUBE Otto minuti e 35 manovre e…non riesce a parcheggiare

LONDRA – Un automobilista ha impiegato otto minuti per parcheggiare eseguendo, in tutto, più di 35 manovre con la sua auto. Accade nel nord ovest di Londra: a riprendere la scena è Ash Bhudia, un autista di autobus, dalla sua camera da letto.

Bhudia ha bollato quanto visto come il “peggiore parcheggio di sempre”. il tentativo di parcheggio è avvenuto alle 5 di pomeriggio di lunedì 30 gennaio e il filmato è finito su YouTube. “Non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo. – ha raccontato il 27enne – E ‘il parcheggio peggiore sicuro abbia mai visto. [Questa donna non dovrebbe] avere la patente. Ho visto cose strane alla guida, ma mai una cosa del genere. Quando ho visto i suoi primi due tentativi sapevo che non sarebbe riuscita a parcheggiare e così ho preso il mio telefono e ho iniziato le riprese. Stavo cercando di non ridere mentre registravo, ma come le immagini mostrano dopo che un’auto se n’è andata c’era un sacco di spazio. Per quella donna alla guida non era il suo giorno”.