ROMA – A Roma le temperature hanno raggiungo i 40 gradi il 2 agosto, come ad Abu Dhabi, nella penisola arabica. Milano, è giunta a 35 gradi come Bangkok. E Campobasso, 36 gradi, come Il Cairo. E’ la plastica dimostrazione di come l’ondata di caldo africano che sta imperversando ci ha proiettato, almeno a livello di temperature, tra i paesi esotici e il picco deve ancora arrivare tra giovedì 3 e domenica 6 agosto.

E’ infatti in pieno sviluppo l’ondata di caldo record sull’Italia: il 2 agosto sono state 16 le città con il bollino rosso, domani saliranno a 26, praticamente tutte meno Genova, e così anche venerdì. Il picco verrà raggiunto domani, ma le temperature record, resteranno su questi livelli fino all’inizio della prossima settimana, come avvertono i meteorologi del Centro Epson Meteo:

“L’apice del caldo, verrà raggiunto tra giovedì e l’inizio della prossima settimana e, in molti casi, verranno superati altri record storici per il mese di agosto, con picchi massimi di 42 gradi al Centro-Sud”.

Temperature altissime che stanno provocando anche disagi e malesseri nella popolazione, sopratutto ad anziani e bambini.

“In questo periodo di caldo torrido – spiega all’ANSA Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (Simeu) – nei pronto soccorso italiani si sta registrando in media il 10% di accessi in più, soprattutto in grandi città metropolitane, dove si arriva anche a picchi di aumento del 15% rispetto ai 20 milioni di accessi annui”.

Una ondata di caldo, ed è già la quinta quest’anno, che purtroppo non accenna a diminuire ma già sta segnando alcuni record: