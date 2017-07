ROMA – Clima, senza interventi nel 2100 Roma come Port Said, Napoli come Il Cairo… Da qui al 2100 in città come Roma e Milano le temperature medie estive potrebbero aumentare dai 5 ai 7 gradi, facendo assomigliare l’estate italiana a quella di paesi come Egitto e Turchia oggi. E’ quanto emerge dalle simulazioni condotte con un nuovo strumento online ideato da Climate Central. Secondo la mappa interattiva realizzata dall’organizzazione indipendente di scienziati e giornalisti, senza riduzione di gas a effetto serra, alla fine del secolo le temperature estive nei centri urbani in Italia potrebbero essere in media di 32-33 gradi.

A Roma e Milano si potrebbe passare rispettivamente da 27 e 25,2 gradi a una temperatura media estiva di 32,6 gradi, come Port Said in Egitto. A Napoli, dove oggi ci sono 27,1 gradi, si arriverebbe a 33,7 (come il Cairo), a Palermo l’aumento previsto è da 26,9 a 32,2, mentre a Torino l’incremento di temperatura potrebbe superare i 7 gradi, dai 20,3 di oggi ai 27,5 nel 2100, come Valencia oggi. Con tagli moderati delle emissioni, l’aumento delle temperature dovrebbero essere limitato a circa 30 gradi di media, come il clima di oggi in Spagna o sulla costa nordafricana.