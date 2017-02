Lupi, riaprire la caccia? Conferenza Stato Regioni rimanda la decisione

ROMA – La caccia ai lupi per il momento non sarà riaperta. Dopo le proteste di animalisti e di associazioni come il Wwf, i governatori della Conferenza Stato Regioni hanno deciso di rinviare la decisione sulla cancellazione del divieto di caccia al lupo. Il Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, hanno ammesso i governatori tra cui Stefano Bonaccini, ha bisogno di essere riconsiderato dopo ulteriori studi e analisi della situazione.

Antonella Mariotti su La Stampa scrive che questa è una prima vittoria per le associazioni animaliste e ambientaliste che sono riuscite con la loro mobilitazione, anche sui social con l’hashtag #Soslupo su Twitter: