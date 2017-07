ROMA – Il weekend del 15 e 16 luglio ha regalato agli italiani una tregua da caldo e afa, ma questa domenica fresca e ventosa, soprattutto al nord, apre a un meteo decisamente più caldo. Già da lunedì 17 luglio infatti rimonta Caronte, l’anticiclone africano, che porterà le temperature di nuovo oltre la media di 31 gradi.

Il sito Il Meteo.it scrive che se domenica il caldo e l’afa hanno dato una tregua, da lunedì 17 luglio le temperature tornano “infernali” con la riscossa di Caronte. La rimonta dell’anticiglone africano porterà caldo da record e temperature oltre 40 gradi:

“Il weekend di metà mese sarà contrassegnato da una temporanea interruzione dell’alta pressione nordafricana Caronte. Essa, infatti, sposterà i suoi massimi verso i settori occidentali europei, lasciando meno protetto il Belpaese, rispetto alle correnti più fresche provenienti dal Nord Europa.

Fino all’inizio della prossima settimana, le temperature saranno in calo su gran parte dell’Italia con valori massimi, tra Domenica 16 e Lunedì 17, più miti e gradevoli, non oltre i 30/31°. Verso metà della prossima settimana, pressione in aumento, sole ovunque e temperature sempre più calde, nuovamente sopra norma”.