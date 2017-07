Previsioni Meteo, in arrivo ondata di caldo. Da giovedì percepiti 40 gradi

ROMA – Temperature in rialzo e tassi di umidità in costante aumento: sono le previsioni meteo per i prossimi giorni. Dopo il picco della seconda metà di giugno, l’Italia vivrà ancora giorni di caldo torrido, con l’anticiclone nord-africano che da giovedì 20 luglio porterà aria bollente sulla Penisola. Percepiti anche 40 gradi nel weekend.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.it, il caldo sarà più intenso soprattutto in Emilia Romagna e al Centro sud, dove tra giovedì e l’inizio della prossima settimana il termometro potrà superare la soglia dei 35-36 gradi, con temperature che si spingeranno oltre i valori medi stagionali.

Il resto del Nord sarà marginalmente influenzato da masse d’aria meno calde d’origine atlantica: in particolare giovedì e venerdì le regioni settentrionali verranno attraversate dalla coda di una perturbazione Nordatlantica che determinerà un’accentuazione dell’instabilità atmosferica con un conseguente aumento del rischio di temporali soprattutto attorno ai rilievi ma in forma isolata anche in Pianura Padana.

Ci aspetta un fine settimana rovente e con un tempo più stabile e soleggiato anche al Nord. La nuova ondata di calore proseguirà fino alla metà della prossima settimana (il 25 al Nord e tra il 26 e il 27 anche al Centro Sud).

Al Nord – spiegano gli esperti di 3bmeteo.com – si manterranno “su valori generalmente entro i 33-34 gradi, salvo qualche locale punta superiore sull’Emilia Romagna (intorno ai 35-37 gradi). Il caldo si farà sentire soprattutto al Centro Sud: sulle aree interne si potranno toccare punte di 37-38 gradi specie in Puglia, Basilicata e Calabria, e fino a 38-40 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia”.