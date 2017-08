ROMA – Il prossimo inverno l’Italia sarà colpita da un freddo polare e russo-siberiano con tantissima neve. Stando alle elaborazioni degli esperti internazionali, riporta Affari Italiani, da dicembre ai primi di marzo è probabile che avremo sull’Europa e in particolare sul Mediterraneo continue ondate di gelo dal Nord e addirittura in taluni casi dalla Russia e dalla Siberia.

Temperature parecchio sotto lo zero anche in pianura, ad esempio possibili -25 a Torino, -20 a Milano, meno 15 a Firenze, meno 10 a Roma. E tantissima neve. Anche sulle pianure del Nord e sul Tirreno, non solo stavolta sulle adriatiche.

La neve potrebbe perfino cadere ripetutamente in modo copioso a Napoli e Palermo, oltre che sulle grandi città del Nord e del Centro. Anche in Sardegna.