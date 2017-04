Meteo Pasquetta 17 aprile 2017 e martedì 18 aprile 2017: torna maltempo

ROMA – Sole a Pasquetta, con qualche nuvola, ma da martedì 18 aprile torna il maltempo.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi lunedì 17 aprile 2017. Al Nord a tratti nuvoloso al mattino, più sole al pomeriggio salvo locale instabilità sulle Alpi orientali in locale estensione alle pianure adiacenti. Temperature in calo, massime tra 17 e 20. Al Centro bel tempo prevalente sulle regioni tirreniche, temporanea variabilità lungo l’Adriatico e l’Appennino ma senza fenomeni. Temperature in calo ad est, massime tra 19 e 20. Al Sud variabilità e qualche piovasco lungo l’Adriatico al mattino e su interne e dorsale al pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 16 e 20.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani martedì 18 aprile. Al Nord instabile con rovesci e temporali in marcia da Triveneto e Lombardia verso Emilia Romagna e Piemonte. Neve sulle Alpi intorno 1000-1200m. Temperature in calo, massime tra 14 e 17. Al Centro soleggiato al mattino, instabile al pomeriggio con rovesci e temporali su adriatiche e interne. Meglio su tirreniche. Temperature in calo, massime tra 16 e 19. Al Sud abbastanza soleggiato nella prima parte, peggiora tra pomeriggio e sera con piovaschi su adriatico e Campania. Temperature stabili, massime tra 16 e 20.