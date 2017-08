ROMA – Il mese di agosto si concluderà con sole, caldo intenso e siccità in tutto il Paese. Nella seconda parte della settimana, spiegano i meteorologi di 3bMeteo, le temperature torneranno a salire di molto, riportandosi su valori ben oltre la norma: a partire dal weekend il termometro, soprattutto al Centrosud e nelle isole, si stabilizzerà di nuovo su valori attorno o poco superiori ai 35 gradi.

Non è escluso possa trattarsi di un’altra ondata di calore, la sesta di questa bollente estate. Sul fronte della piogge, come accennato, non si prevedono precipitazioni di rilievo probabilmente fino a inizio del mese prossimo, salvo qualche episodio di instabilità, essenzialmente confinato alle zone montuose del Nord Italia.

Oggi, giovedì 24 agosto, tempo soleggiato e caldo, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al Centro e sul Nordovest qualche banco nuvoloso in transito ad alta quota. Nel pomeriggio-sera aumenta il rischio di isolati temporali di calore in montagna, più probabili su Alpi piemontesi, Valle d’Aosta, Cuneese e Alto Adige. Temperature: in aumento, diffusamente oltre 30 gradi, con picchi di 34-35 gradi nelle zone interne del Centro e della Sardegna. Venti: in prevalenza deboli e a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Venerdì tempo soleggiato e caldo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi alpini e appenninici, dove non si esclude la possibilità di occasionali e brevi temporali di calore. Temperature per lo più in lieve aumento: valori fino a 32-34 gradi, con picchi attorno ai 35 gradi nelle regioni centrali e sulla Sardegna. Venti: moderati di Scirocco su mare e canale di Sardegna, deboli a regime di brezza altrove. Mari: mossi il mare e canale di Sardegna, calmi o poco mossi gli altri bacini.

Poi, a partire dal fine settimana, il caldo si farà nuovamente intenso su tutto il Paese: almeno fino alla fine del mese di agosto non sono previste precipitazioni di rilievo, quindi protagonisti saranno sole e temperature elevate. Non si può escludere che si tratti di una nuova importante ondata di calore (a partire da sabato 26 agosto) con il termometro stabilmente posizionato intorno alla soglia dei 35 gradi.