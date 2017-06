ROMA – Ancora temporali sull’Italia tra mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, ma la perturbazione passerà velocemente. Le previsioni meteo per il weekend dal 30 giugno al 2 luglio parlano di sole e di temperature nuovamente in rialzo, con un altro picco a 40 gradi in arrivo.

Fabio Da Lio sul sito 3bmeteo.com scrie che dopo i temporali di questi giorni, con instabilità su diverse regioni italiane, ecco che tornerà il sole dal weekend e ci sarà un nuovo picco di afa con le temperature in rialzo almeno fino a domenica 2 luglio: