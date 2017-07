Previsioni meteo Caronte: caldo oltre 40 gradi in Italia, ecco dove

ROMA – Con Caronte torna il caldo a 40 gradi in tutta Italia. Una nuova ondata di calore sta per investire soprattutto il Centro Sud, con temperature che nei prossimi giorni potranno toccare anche i 43 gradi. Temperature massime mediamente sui 33/36° in pianura, ma punte frequenti di 37/38° possibili un po’ ovunque, anche al Nord. Valori estremi di 41/43° al Sud e in Sardegna all’inizio della settimana prossima. In Sardegna le temperature subiranno un nuovo aumento sino a raggiungere e superare i 40° in alcune zone interne dell’isola. Il picco riguarderà, in particolare, il Campidano, la piana di Ottana, la Valle del Coghinas, le zone interne del Sulcis e dell’Iglesiente. La Protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo che si estende sino alle 20 di domani, ma è possibile che venga prorogata per i prossimi giorni.

Secondo IlMeteo.it e 3Bmeteo, infatti, nel weekend è atteso ancora sole e molto caldo nelle regioni meridionali dell’Italia e in Sardegna, con temperature stimate che vanno dai 36 ai 40 gradi. La percezione del caldo, però, sarà sicuramente più elevata. Un pò di sollievo potrebbe esserci la prossima settimana, quando è attesa una sventagliata di aria più fresca dal Nord Atlantico verso l’Europa centro-meridionale.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di giovedì 20 luglio. Al Nord parzialmente nuvoloso per stratificazioni alte, maggiori addensamenti sulle zone alpine con qualche temporale in marcia da ovest ad est. Temperature in lieve rialzo, massime tra 30 e 35. Al Centro bel tempo, seppur con cieli offuscati da stratificazioni in transito, a tratti spesse sul versante tirrenico, specie in Toscana. Temperature stabili, massime tra 30 e 34. Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo sporadici addensamenti pomeridiani sulla dorsale. Temperature stabili, massime tra 27 e 31.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di venerdì 21 luglio. Al Nord instabile sulle Alpi con piogge e temporali in intensificazione al pomeriggio e in sconfinamento entro sera all’alta Val Padana; più sole altrove. Temperature in calo ad ovest, massime tra 30 e 35. Al Centro cieli in prevalenza sereni, offuscati da alcune velature con qualche addensamento più consistente sull’alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 30 e 35. Al Sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con isolate nubi ad evoluzione pomeridiana sulla dorsale. Temperature stabili, massime tra 29 e 32.