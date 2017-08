ROMA – Dopo l’ennesima ondata di caldo africano con settembre arriva il fresco. A partire da venerdì, infatti, le previsioni meteo annunciano calo termico e temporali, con nubifragi che si abbatteranno soprattutto al Nord, per poi scendere anche al Centro e al Sud.

Il fresco sarà portato da una perturbazione atlantica che riuscirà a spezzare il dominio anticiclonico, spiegano gli esperti di 3bmeteo, e porterà temporali, venti forti e temperature in calo, con una diminuzione anche di dieci gradi rispetto alle temperature registrate in questi ultimi giorni di torrido agosto. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni:

GIOVEDI’ – I primi temporali interesseranno Alpi, Prealpi e localmente la Pianura Padana occidentale durante la giornata, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà ancora buono e piuttosto caldo, anche se ci saranno nubi e qualche piovasco sulla Toscana e sull’Umbria.

VENERDI’ – La perturbazione sarà in piena azione al Nord e sulle regioni centrali Tirreniche, con rischio di fenomeni localmente forti e a carattere di nubifragio. Le aree più a rischio di piogge intense saranno Lombardia, Triveneto e Toscana. Qualche rovescio sarà possibile anche in Sardegna e sulle regioni del medio-adriatico, mentre al Sud il tempo sarà ancora in prevalenza asciutto.

WEEKEND – La tendenza va verso una generale instabilità su tutta Italia, con piogge e temporali alternate a pause asciutte e momenti di sole, con miglioramenti a partire da domenica sul Nord Ovest.