ROMA – Il tempo cambia ancora: arrivano piogge e temporali. E anche un po’ di fresco. L’anticiclone Caronte va in crisi per un affondo di un vortice nord atlantico. Si tratterà, nella sostanza – spiegano gli esperti del sito 3bMeteo – dell’affondo verso il Mediterraneo di una bassa pressione proveniente dall’Atlantico settentrionale e in buona penetrazione con le sue anse depressionarie fino al Centro Nord Italia.

L’impatto maggiore di questo nucleo perturbato dovrebbe accadere nella giornata di lunedì 24 luglio al Nord. In questa fase, l’aria fresca in quota, portata dalla bassa pressione, interagirà in maniera veemente con quella molto calda preesistente al suolo, in corrispondenza delle regioni settentrionali.

Ancora ininfluente il vortice sul resto dell’Italia, dove continuerebbe il bel tempo soleggiato e molto caldo, soprattutto al Sud, anche se con intensificazione dei venti occidentali un po’ su tutto il Paese. Nelle fasi successive, soprattutto tra il 25 e il 27 del mese, il vortice perturbato estenderebbe la sua azione al resto dell’Italia portando un generale calo termico, anche nell’ordine di 8/10° al Centro-Sud, e locali temporali al Centro e in Appennino.

Prospettive di nuovo miglioramento del tempo sul finire del mese con il ripristino dell’alta pressione e del bel tempo caldo ovunque.