Previsioni meteo domenica 25 giugno e lunedì 26 giugno: temporali, caldo, temperature

ROMA – PREVISIONI METEO DOMENICA 25 GIUGNO 2017: temporali al Nord dopo il caldo torrido degli ultimi giorni, mentre al Sud prosegue l’afa.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi 25 giugno. Al Nord instabile con piogge e temporali in transito da ovest a est, anche forti su prealpi e pedemontane. In serata miglioramento da ovest. Temperature in calo, massime tra 29 e 34. Al Centro nubi e qualche pioggia sull’alta Toscana, poi nel pomeriggio temporali su interne toscane, Umbria e Marche. Temperature in leggera flessione, massime tra 31 e 36. Al Sud prosegue l’alta pressione con tanto sole ovunque e caldo che si farà sentire sempre più sui settori interni. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani 26 giugno. Al Nord bel tempo prevalente in giornata, peggiora la sera con temporali anche forti sulle Alpi in discesa di notte verso pedemontane e alte pianure. Temperature stabili, massime tra 27 e 32. Al Centro si rinnovano condizioni di bel tempo prevalente con qualche isolato temporale di calore sulla dorsale abruzzese. Temperature in lieve calo, massime tra 29 e 34. Al Sud in prevalenza soleggiato, salvo isolati temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime tra 32 e 36.