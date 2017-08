ROMA – Lucifero ha le ore contate. Almeno al Nord, dove il caldo record di questi ultimi giorni sta per lasciare il posto a temporali anche forti e ad un calo delle temperature nella giornata di domenica 6 agosto.

Il passaggio di un primo fronte atlantico, spiegano i meteorologi di 3bMeteo, determinerà domenica il transito di temporali su parte del Nord e qualche fenomeno isolato anche al Centro. Diversa la situazione al Sud, che resterà ancora nella morsa dell’anticiclone africano, con caldo molto intenso.

Domenica ci saranno temporali in formazione sulle Alpi e anche in pianura, in particolare in Piemonte, sull’Appennino ligure e sulla Lombardia centro-occidentale. Verso sera ci sarà la possibilità di temporali isolati ma forti tra Est Lombardia, Emilia-Romagna e pianure venete e friulane con grandinate e raffiche di vento. Qualche isolato temporale non si esclude anche lungo la dorsale tosco-emiliana e umbro-marchigiana.

Grazie all’arrivo del fronte atlantico le temperature subiranno una prima lieve flessione, con un calo termico evidente soprattutto su Alpi, Prealpi e alte pianure, meno sulla bassa Val Padana.

Il lunedì si preannuncia soleggiato un po’ ovunque, mentre da martedì arriverà dall’atlantico un’altra perturbazione che porterà aria fresca. Tra martedì e venerdì sono attesi nuovi temporali a partire dalle regioni settentrionali, e poi via via anche verso il Centro Sud: Lucifero lascerà spazio a un clima meno torrido, con cali termici anche di 8-10 gradi.