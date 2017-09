ROMA – Una perturbazione interesserà le regioni centro-settentrionali portando piogge e temporali, con fenomeni anche molto intensi, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Lo indica un avviso di condizioni meteo avverse della Protezione civile.

I temporali interesseranno inizialmente il Friuli Venezia Giulia. Poi coinvolgeranno anche Emilia-Romagna e Toscana e, dalla mattinata, anche Umbria, Lazio e Marche. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Allerta arancione per rischio idrogeologico su quasi tutta la Toscana, sui settori centro-settentrionali del Lazio e su gran parte delle Marche, mentre per rischio idraulico sull’intera Umbria. E’ stata valutata un’allerta gialla invece per i settori meridionali del Lazio, per quelli settentrionali della Toscana, sull’area adriatica meridionale delle Marche, sull’Emilia-Romagna centro-orientale e su gran parte del Friuli Venezia Giulia.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull”Italia per la giornata di domenica 17 settembre 2017. Al Nord residua instabilità al Nordest con fenomeni in attenuazione in giornata. Buono altrove. Nuovo guasto tra la sera e la notte a partire dalle Alpi. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Al Centro variabilità e ultimi piovaschi al mattino tra basso Lazio e Abruzzo, più sole altrove. Bel tempo ovunque dal pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 20 e 25. Al Sud qualche fugace piovasco al mattino su alta Campania, Molise e Gargano, in prevalenza buono altrove. Temperature in calo, massime tra 23 e 28.