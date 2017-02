Previsioni meteo, torna il maltempo: allerta temporali nel Lazio e a Roma

ROMA – Torna il maltempo sull’Italia: non solo al Nord, dove alberga da giorni, ma anche al Centro e al Sud. In particolare da venerdì sono previsti temporali in tutto il Lazio, con allerta meteo nella provincia di Rieti, sulla costa a nord, nel bacino del Tevere, dell’Aniene e del Liri e a Roma.

In una nota al Regione Lazio informa che “il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica” con un “codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste” indicando come “zone di allerta: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri”. I temporali sono previsti “dalla mezzanotte e per le successive 12-18 ore”. La Sala Operativa Permanente ha emesso “l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza”.

In generale, da venerdì saranno ben tre le perturbazioni atlantiche che, dopo un lungo periodo di siccità, si susseguiranno tra venerdì ed il prossimo week-end. “Avremo così finalmente le tanto agognate piogge al Nord con le nevicate sulle Alpi, ma a seguire rovesci e temporali raggiungeranno pure il CentroSud colpendo in modo particolare i versanti tirrenici”, dice il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara.

Venerdì arriverà il primo fronte più incisivo di una lunga serie con piogge e rovesci al Nord e lungo le regioni tirreniche con possibili temporali su Toscana, Lazio, Campania, Sardegna e Umbria. Nevicate “finalmente diffuse – precisa Ferrara – interesseranno inoltre le Alpi mediamente dai 1000-1500m di quota, con accumuli fino ad oltre 20-30cm dai 1700-2000m di quota. Poco o nulla invece su medio-basso versante Adriatico, estremo Sud e Sicilia che godranno di maggiori spazi assolati”.

Tra sabato e domenica, poi, continua il meteorologo, “assisteremo al passaggio di altre due veloci perturbazioni da Ovest verso Est, che porteranno ulteriori piogge, rovesci e temporali soprattutto al Nord e tirreniche, ma sparsi anche sul resto della Penisola. Ulteriori nevicate sono attese sulle Alpi mediamente dagli 800-1200 metri e fiocchi sono previsti anche in Appennino centro-settentrionale, ma solo dalle quote medie. Il tutto sarà accompagnato da venti anche sostenuti di Libeccio e Scirocco. Le piogge potrebbero riproporsi inoltre a più riprese anche la prossima settimana, che si preannuncia molto dinamica”.

Quanto alle temperature, l’arrivo di aria più mite dall’Oceano Atlantico, concludono a 3bmeteo, “favorirà un generale rialzo delle temperature con clima meno freddo rispetto ai giorni scorsi. Il vero freddo si allontanerà sull’Europa più orientale, per ora”.