MOSCA – Può un lago sparire in pochi minuti lasciando un bacino vuoto profondo 20 metri ricolmo di fango e pesci? Se anche sembra incredibile, questo è quanto accaduto al lago Sakantsi in Russia lo scorso 12 ottobre. Il lago è scomparso all’improvviso e in pochi minuti intorno alle 13.30 di quel giorno, un fenomeno che rappresenta un vero e proprio mistero idrogeologico.

La scomparsa del lago in realtà non è una novità nella città di Pivovarovo in Russia. Già nel 1941 e nel 1967 il lago Sakantsi si era improvvisamente svuotato in pochissimo tempo, lasciando una conca vuota e i residenti a bocca aperta. Noemi Penna su La Stampa scrive che i russi hanno definito il fenomeno “la scomparsa dell’anno” e che una spiegazione dietro a quanto accaduto ci sarebbe, anche se i meccanismi che hanno portato allo svuotamento improvviso non sono ancora noti: