Sos per piccolo delfino Vaquita, ormai ne esistono solo 30 al mondo

USA, SAN DIEGO – Sos per il delfino Vaquita, il più piccolo cetaceo al mondo che vive nelle acque del Golfo della California: ne restano in natura soltanto 30 esemplari.

La stima è dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), secondo cui nell’ultimo anno la popolazione di questa specie, già seriamente minacciata da estinzione, è calata del 50%.

Il Vaquita, conosciuto anche come focena del Golfo della California, è una vittima “collaterale” della pesca – comunque illegale – dei Totoaba, altra specie minacciata. Quest’ultima viene cercata per la sua vescica natatoria, richiesta soprattutto dal mercato cinese, che una volta essiccata viene venduta illecitamente a prezzi che partono dai 2.500 dollari l’etto.

Dal prezzo alle stelle l’epiteto di “cocaina acquatica”. Per salvare il Vaquita è ormai corsa contro il tempo e la marina americana, secondo quanto riferito dal sito del San Diego Union Tribune, sta pensando di schierare in campo anche i delfini addestrati per la localizzazione di ordigni e mine sottomarine.

I tursiopi saranno impiegati per cercare gli ultimi esemplari di Vaquita: l’obiettivo è catturarne alcuni e tenerli al sicuro finché nella regione non sarà eliminata la pesca illegale.