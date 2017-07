Stephen Hawking: “Trump distruggerà la Terra. Con lui piogge acide e temperature fino a 450°”

WASHINGTON – Il presidente americano Donald Trump è una minaccia per l’ambiente: con le sue scelte “la Terra potrebbe diventare presto come Venere, con temperature oltre 250 gradi e piogge di acido solforico”. A dirlo è il celebre astrofisico britannico Stephen Hawking che, in una intervista alla Bbc rilasciata in occasione del suo 75° compleanno, ha detto che la decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi potrebbe portare conseguenze catastrofiche.

“Siamo vicini al punto di non ritorno in cui il riscaldamento globale diventerà un processo irreversibile. La scelta di Trump – ha detto Hawking – potrebbe spingere la Terra oltre questo margine e farla diventare come Venere con temperature di 250 gradi e piogge di acido solforico”.

Per lo studioso del cosmo “il cambiamento climatico è uno dei più grandi pericoli che dobbiamo affrontare e se vogliamo fermarlo – ha osservato preoccupato – dobbiamo farlo ora. Negando le prove dell’esistenza del cambiamento climatico e ritirando gli Usa dall’accordo di Parigi Trump causerà danni ambientali evitabili al nostro magnifico pianeta, mettendo in pericolo la natura per noi ed i nostri figli”.

Il grande astrofisico, che ha spiegato gli enigmi dei buchi neri, è molto pessimista sul futuro della Terra: “Ha i giorni contati per il comportamento degli uomini. La migliore speranza per la sopravvivenza della specie umana può essere la costruzione di colonie indipendenti nello spazio”.

Venere è il più caldo dei pianeti del sistema solare a causa di un effetto serra con nuvole di acido solforico perenni e opache. Simile alla Terra per molti aspetti, ha però una pressione quasi cento volte superiore a quella del nostro pianeta e la temperatura può raggiungere i 450 gradi.