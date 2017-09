ROMA – Gli uragani stanno flagellando i Caraibi e gli Stati Uniti. Claudio Rafanelli, direttore dell’Istituto di acustica e sensoristica del Cnr, intervistato dal Messaggero, premette che quello degli uragani non è un fenomeno in crescita, e che semmai, a doverci preoccupare, è il fatto che le tempeste si facciano sempre più potenti.

Al momento, spiega Rafanelli, non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino un aumento degli uragani nel numero e nell’intensità.

In Italia invece il rischio uragani è molto improbabile: il bacino del Mare Mediterraneo, infatti, ha condizioni climatiche molto marginali rispetto alla formazione degli uragani.

“Inoltre – continua Rafanelli – il Mediterraneo è troppo piccolo se paragonato all’oceano. Pur essendo alta la temperatura dell’acqua, per fortuna non è sufficientemente esteso per produrre una macchina distruttrice quale è un uragano”.