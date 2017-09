NAPOLI – Il Vesuvio fa sempre più paura: ben tre milioni di persone sono a rischio se le solfatare dei Campi Flegrei dovessero risvegliarsi, rendendo attivo uno dei vulcani più pericolosi al mondo.

Secondo Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo dell’Osservatorio Vesuviano, un’eruzione è possibile, potrebbe avvenire da un momento all’altro, e sarebbe una catastrofe che riguarderebbe, appunto, tre milioni di persone.

“Si tratta effettivamente del vulcano a più alto rischio al mondo – ha spiegato al Corriere della Sera Giuseppe Mastrolorenzo, dell’Osservatorio vesuviano – il rischio viene calcolato in base alla pericolosità che è molto alta e alla popolazione esposta. Gli studi hanno evidenziato l’evoluzione di questa caldera verso condizioni di rischio sempre maggiori e purtroppo questo rischio non è quantificabile. Da circa 10 anni siamo in presenza di una fase bradisismica in cui il suolo si è sollevato di oltre mezzo metro, ci sono state sequenze sismiche e forti modificazioni nella composizione dei gas delle fumarole. Un recente lavoro scientifico ha dimostrato come le fasi bradisismiche avvenute dagli anni ‘70 in poi hanno portato ad un sollevamento complessivo di circa tre metri e mezzo e nell’ultima fase ci sono state oltre 16.000 scosse”.