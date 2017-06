Scrivere di Sport è nel vostro futuro? Blitzquotidiano vi offre una occasione

Siete appassionati di sport, sognate di scrivere per un giornale online? Ecco l’occasione per mettervi in gioco. Blitzquotidiano vi offre una opportunità. Partecipate alla nostra selezione.

Mandateci un vostro articolo e il curriculum a [email protected] . Indicate età, città di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail.

La selezione sarà curata dai nostri redattori specializzati. I risultati vi saranno comunicati individualmente.

I prescelti saranno contattati per telefono e mail, per la definizione delle condizioni di trattamento. Se accetteranno, entreranno nello staff dei collaboratori online della nostra sezione Sport.