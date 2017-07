ROMA – Mercoledì 12 luglio 2017 appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte della Capitale: Maria Pia Picozza e Francesca Checchi inaugurano a Roma la mostra “Eterotopia”. Location: Piazza Bologna, crocevia di numerose strade e punto focale del quartiere Nomentano. Il giardino della piazza, frequentato e attraversato quotidianamente da centinaia di persone, diventa per le due artiste romane un luogo di indagine e di intervento. Eterotopia è il titolo che le due artiste hanno dato al loro intervento. Una scelta che prende spunto dal termine coniato dal filosofo francese Michel Foucault, secondo il quale i luoghi reali, riscontrabili in ogni cultura di ogni tempo, sono strutturati come spazi definiti, ma “assolutamente differenti” da tutti gli altri spazi sociali.

Il lavoro artistico di Francesca Checchi si sviluppa in un rapporto tutto singolare con lo spazio ed il corpo. Per Piazza Bologna l’artista ha ricreato il disegno di una nuova radice sulla base degli alberi genealogici consegnati dalle persone coinvolte nell’azione artistica. La ricerca di Maria Pia Picozza ruota attorno all’equilibrio compositivo e strutturale della scultura e del filo di ferro utilizzato come materiale privilegiato. Ripiegando il materiale su se stesso numerose volte, l’artista realizza grovigli di fili per creare una grande composizione che si dipana dalle radici del disegno sottostante.

Eterotopia è un progetto a cura di Simona Merra e si inserisce all’interno del Festival B_sides Your Art moves the city organizzato dall’Associazione Culturale River of Trees e Curva Pura. Il festival promuove l’integrazione di interventi creativi in spazi pubblici e privati aperti al pubblico.

Informazioni sulle due artiste:

Maria Pia Picozza vive e lavora a Roma. Si laurea in Scultura nel 2008 all’Accademia di Belle Arti di Roma dove nel 2012 al 2015 è Cultrice della Materia in Tecnologia della Carta e Tecniche Grafiche Speciali. Attualmente è Assistente di Laboratorio nella cattedra Scultura. È del 2014 la sua prima personale solofuga alla Galleria romana Artisti ai Banchi. Tra le mostre collettive, residenze e interventi urbani più significativi si ricordano: Cvtà streetfest, Civita Campomarano (2017); cb; Hanji, viaggio nei territori della carta, Istituto Culturale Coreano, Roma (2017); 50x50x50, Temple University, Roma (2017); Hanji, Maschio Angioino, Napoli (2017); Basta!, RISD, Palazzo Cenci, Roma (2017); Yellow, Tiny Biennale, Temple University, Roma, (2017); Residenza BOCS, Cosenza (2015); Formal, RISD, Palazzo Cenci, Roma (2017); sospensione, Opera Bosco, Museo dell’Arte nella Natura, Calcata, Vt; progetto presentato nel convegno La donna nell’arte e le artiste nei musei all’Art Forum Würth, Capena, Rm (2015); Portrait, Tiny Biennale, Temple University, Roma (2015).

Francesca Checchi vive e lavora a Roma. Diplomata all’Accademia di Belle arti di Roma, si è formata presso l’École Supérieure des Beaux arts di Toulouse facendo esperienze con artisti internazionali. Ha partecipato al Masterclass in arti visive e design alla Biennale di Venezia. Cultrice della materia in Metodologia della progettazione all’Accademia di Belle Arti di Roma. Tra le diverse mostre collettive ha partecipato: Hanji, viaggio nei territori della carta, Istituto Culturale Coreano, Roma (2017); Yellow, Tiny Biennale, Temple University, Roma (2017); Portrait, Tiny Biennale, Temple University, Roma (2015); Sospensione, Opera Bosco, Museo dell’Arte nella Natura, Calcata, (Vt), progetto presentato nel convegno La donna nell’arte e le artiste nei musei all’Art Forum Würth, Capena, Rm (2015) MU.SP.A.C. L’Aquila, L’eccezione e la regola (2013); Sinestesie, museo Michetti (2008). Ha partecipato alla 52° Biennale di Venezia Musica con i video nell’opera musicale del compositore Mauro Cardi con Sonia Bergamasco ed ha ottenuto la menzione speciale al Festival Internacional de Cine Visión Frontera Mexico.

INFORMAZIONI: ETEROTOPIA Inaugurazione: 12 luglio 2017 ore 19.00. Dal 13 al 23 luglio 2017 Piazza Bologna CONTATTI: Per informazioni scrivere a: [email protected]