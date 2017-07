Alessandro Di Battista: “Banche e politica usano i nostri soldi per i loro favori. Boschi ti prego querelami”

ROMA – “I politici utilizzano i quattrini nostri per darli alle banche e poi le banche restituiscono il favore, tramite finanziamenti ai partiti o dando posti di lavoro. Siamo noi, piaccia o non piaccia, che difendiamo la costituzione in questo Paese, siamo noi che difendiamo il risparmio”. Lo dice il deputato M5S Alessandro Di Battista in una conferenza stampa sul programma Banche organizzata a Montecitorio.

“Se ci mettiamo i quattrini noi, le banche le vogliamo noi. Se ci mettono i quattrini gli italiani allora le banche devono essere nazionalizzate. Perché se per Intesa è un affare l’acquisto di due banche al prezzo di galline morte non può esserlo per lo Stato?”, attacca Di Battista facendo riferimento al decreto sulle banche venete. E, sottolinea ancora, “poi si lavano la coscienza con commissione d’inchiesta, a sei mesi dalla fine della legislatura”.

“Io e Ferruccio De Bortoli ancora aspettiamo la querela della Boschi…ti prego Boschi querelami andiamo a parlare delle tue menzogne in un’Aula di Tribunale”, dice ancora Alessandro Di Battista facendo riferimento alla vicenda di Banca Etruria.