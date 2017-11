ROMA – “Il primo nemico del M5s è l’indifferenza, non Salvini o Berlusconi o il Pd. Noi dobbiamo lavorare meglio sul coinvolgimento dei cittadini”. Queste le parole a Dimartedì (La7) del deputato M5s Alessandro Di Battista. Rispondendo al giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco, Di Battista respinge l’accusa di aver “oscurato” la perdita delle elezioni in Sicilia.

“Senza il M5s – continua il parlamentare – l’astensionismo sarebbe molto più grande. Gli italiani sono sfiduciati nei confronti di tutta la politica e noi ci becchiamo le cose che hanno fatto gli altri. Però gli italiani devono anche assumersi le loro responsabilità. In Sicilia non ci sentiamo sconfitti, abbiamo raddoppiato i voti. Non faccio nessuna autocritica, perché sono estremamente orgoglioso di quel risultato. Ci siamo impegnati tantissimo”.

Di Battista ribadisce quindi la posizione del M5S: “Alle elezioni ci presenteremo da soli, questa è la nostra forza. Io me ne andrei il giorno dopo dal M5s, qualora facesse alleanze coi partiti responsabili dei disastri che conosciamo tutti, dalla sanità pubblica alla scuola”.

Il deputato poi ha un battibecco con il giornalista Gianni Riotta, che lo ammonisce: “Dite di essere stati ignorati dai media, però ora ci sono larghe parti del sistema mediatico nazionale che sono assolutamente a vostro favore”. CLICCA QUI PER GUARDARE LA PUNTATA INTEGRALE.