Alessandro Di Battista (M5s): “Ho restituito agli italiani 198.759,35 euro”

ROMA – “Finora ho restituito 198.759,35 euro agli italiani”. Alessandro Di Battista festeggia su Facebook il traguardo ormai quasi raggiunto dei 200 mila euro risparmiati sul suo stipendio. “In tanti ancora non ci credono – scrive orgoglioso sulla sua pagina Fb – ma questo è un fatto. Ad oggi ho restituito 198.759,35 euro. Soldi che, tra l’altro, mi spetterebbero per legge”.

“Non si cambia l’Italia con 200 mila euro“, Di Battista ne è consapevole e lo ammette. Ma “forse rispettando gli impegni e la parola data sì”. E oltretutto “tante imprese italiane stanno ricevendo un sostegno grazie alle nostre restituzioni”, ribadisce fiero.

Segue un voluminoso elenco puntato delle cose che il deputato M5s è riuscito a fare con meno della metà dello stipendio:

Sia chiaro, io in questi 4 anni e mezzo per la mia attività politica ho speso tutto quel che ho ritenuto giusto spendere.

1. Sono andato in missioni all’estero (Kazakistan questione Shalabayeva; Londra incontro Assange, Ecuador, Russia questione sanzioni, Spagna) e tutte queste missioni le ho pagate con i soldi che gli altri parlamentari si tengono (quelli del mio stipendio) mica con i rimborsi elettorali che il M5S rifiuta.

2. Ho due fantastici collaboratori che chiaramente pago ogni mese.

3. Per 6 mesi ho pagato una consulenza ad un grafico.

4. Ho girato in lungo e in largo l’Italia dormendo anche in hotel quando è stato necessario.

5. Ho organizzato un tour in moto a difesa della Costituzione (tra l’altro quella moto, pagata 7.500 euro l’ho comprata con i soldi miei e rivenduta a oltre 10.000 euro, soldi che ho interamente destinato ai terremotati).

6. Ho un contratto importante per il traffico internet.

Insomma, non mi sono fatto mancare nulla. Proprio nulla. Eppure sono riuscito (ad oggi) a restituire quasi 200.000 euro che fanno comodo alle piccole e medie imprese come, e ve lo dico senza ipocrisia, farebbero molto comodo anche a me.