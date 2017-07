Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia incinta: lui fuma fuori la finestra FOTO

ROMA – Alessandro Di Battista, 34 anni, il deputato grillino più popolare, è così entusiasta di diventare padre che non solo fuma alla finestra di casa, ma addirittura medita di lasciare la politica per un po’. La sua compagna Sahra Lahouasnia, 30 anni, di origini franco-algerine, partorirà un maschietto a metà ottobre. Come scrive infatti il settimanale Oggi:

Alessandro Di Battista è (già) un papà a 5 stelle: la sua fidanzata Sahra Lahouasnia è incinta e lui… per proteggere il figlio è costretto a fumare fuori dalla finestra. Dibba (come lo chiamano i suoi sostenitori) accarezza l’idea di dedicarsi a suo figlio a tempo pieno, e quindi di non ricandidarsi alle elezioni politiche che si terranno all’inizio del 2018.

Sicuramente non passerà l’estate in moto, come fece l’anno scorso quando girò l’Italia tenendo comizi in spiaggia. Allora non si era ancora messo con Sahra. CLICCA QUI PER LE FOTO ESCLUSIVE DI “OGGI”.