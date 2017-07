Alessandro Di Battista: “Vitalizi? Pur di tenerli tagliano il Corpo Forestale”

ROMA – “Il folle scioglimento del Corpo Forestale dello Stato porterà al ridicolo risparmio di 100 milioni di euro in 3 anni. E il Corpo Forestale dello Stato andrebbe implementato, altro che sciolto. Tagliano su questa roba questi miserabili. E non toccano i vitalizi! I cittadini italiani pagano il vitalizio a 2600 ex-parlamentari. Costo? 215 milioni di euro all’anno! Passateparola…”. Così il deputato M5s Alessandro Di Battista sulla sua pagina Fb.

Di Battista ha anche ribadito come il M5S al Governo organizzerà un referendum consultivo per far uscire l’Italia dall’euro. Posizione che lui sostiene, visto che per il popolare deputato dei 5 Stelle “finora l’unica cosa che ha fatto (l’Europa, ndr) è l’euro, a cui sono profondamente contrario”. Alessandro Di Battista ha preso posizione sull’euro in un’intervista al Fatto Quotidiano di Luca De Carolis.

Alla testata diretta da Marco Travaglio Di Battista rimarca come sul referendum sulla moneta unica “non c’è nessun cambio di posizione. Abbiamo sempre proposto il referendum consultivo, l’unico possibile. Quando un popolo si esprime, tu hai un mandato popolare più forti per farti rispettare”. Il deputato dei 5 Stelle corregge la linea assai più vaga espressa da Luigi Di Maio, ma pure da Davide Casaleggio, nelle settimane scorse, ribadendo come per il M5S la proposta di organizzare un referendum consultivo per l’uscita dall’euro, misura centrale fino ai successi alle amministrative 2016, sia confermata.