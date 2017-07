Luigi Di Maio a Bersaglio Mobile: “Mio figlio lo vaccinerei” VIDEO

ROMA – Luigi Di Maio ospite a Bersaglio Mobile di Enrico Mentana su La7 risponde così alle domande sui vaccini: “Occorre avvicinare le famiglie incerte, consigliarle a vaccinare i loro figli ma non obbligarle. Io se avessi un figlio lo vaccinerei”. M5s (di cui Di Maio è deputato, oltre che vicepresidente della Camera) sta combattendo contro il decreto legge del ministro Lorenzin sull’obbligo dei vaccini a scuola.

“Renzi ha voluto fare il grillino sui vitalizi ma poi non ha prodotto i fatti “, ha detto anche Di Maio a Mentana. Per il deputato M5s, invece, alle elezioni politiche “vedrete i fatti e al di là dei temi che saranno tutti molto simili vedrete la credibilità di chi oltre alle proposte fa i fatti “. “Credo che il Pd abbia seri problemi ad approvare una legge sull’abolizione dei vitalizi. Non basta approvarla alla Camera, si canta vittoria solo quando viene approvata da Camera e Senato, altrimenti è soltanto uno spot”.

“Quest’anno sono in previsionale 4,5 miliardi di euro per l’accoglienza, l’Europa ci mette 100 milioni, se prendessimo questi 4,5 miliardi di euro per investirli in quelle che sono le operazioni di rimpatrio e di stabilizzazione della Libia avremmo più effetti per gestire l’emergenza migranti. Quindi le cose sono due o l’Europa ci dà una mano o ci riprendiamo i soldi”.

Sugli incendi “Renzi dovrebbe chiedere scusa agli italiani non prendersela con me, perché abbiamo 32 mezzi del corpo forestale dello stato che dovrebbero andare a Vigili del fuoco e Carabinieri e invece stanno ancora a terra e potevano essere mezzi di supporto aereo per l’emergenza incendi” .