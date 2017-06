Luigi Di Maio (M5s), post per la donna che si è data fuoco all’Inps: “Concetta, resisti!”

ROMA – “Concetta, resisti” è il titolo di un post su Facebook di Luigi Di Maio (Movimento 5 stelle) dedicato a Concetta Jolanda Candido, la donna di 46 anni che martedì 27 giugno si è data fuoco in una sede dell’Inps a Torino per disperazione, dopo essersi vista respingere, lei che è senza lavoro da mesi, l’assegno della Naspi, l’indennità di disoccupazione.

“La povertà in Italia è a livelli intollerabili da anni. Nessun governo ha fatto niente: 10 milioni di poveri non sono una priorità, non hanno neanche un nome. Hanno trovato miliardi e miliardi per salvare i (papà) banchieri che un cognome ce l’hanno (massacrando i risparmiatori), ma nessuna seria manovra per debellare la miseria dilagante. La situazione è diventata esplosiva. Gli italiani continuano a impoverirsi e non c’è niente che faccia sperare in un cambiamento”,