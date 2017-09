M5S Sicilia, Di Maio: “Non ci fermeranno con un ricorso da azzeccagarbugli”

ROMA – Di Maio, quasi in contemporanea con Di Battista, ha risposto al ricorso dell’attivista Mauro Giulivi che ha portato alla sospensione delle cosiddette regionarie vinte da Giancarlo Cancelleri. Sul suo profilo Facebook il vicepresidente della Camera ha condiviso una foto che lo ritrae assieme al consigliere regionale candidato alla presidenza della Sicilia, con cui nelle settimane scorse, insieme a Di Battista, ha svolto il tour #aTuttaSicilia.

Il post dà messaggio rassicurante in una situazione in realtà piuttosto problematica per il Movimento 5 Stelle:

“Stiamo partendo per un’altra giornata di incontri in Sicilia con Sindaci, categorie, imprese e persone che ci chiedono aiuto. Giancarlo Cancelleri è il nostro candidato alla Presidenza della Regione. Come tutti gli altri candidati scelti con le regionarie. Dicono che abbiamo sospeso il tour in Sicilia e che Giancarlo sia stato “congelato”. Macchè! Qualche “nemico della contentezza” (come si dice qui in Sicilia) pensa di fermarci con un ricorso da azzeccagarbugli. Ma non hanno capito di che pasta siamo fatti. Questa occasione servirà per far conoscere ancora di più Giancarlo e il programma del Movimento 5 Stelle. #SceglieteIlFuturo!”.