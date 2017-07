YOUTUBE Alessandro Di Battista: "Se Minniti dice rimpatri è uno statista, se lo dico io..."

ROMA – “Noi non abbiamo governato, per qualcuno siamo un salto nel buio ma la certezza del comportamento degli altri si vede”. Lo afferma uscendo dall’ hotel Forum Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. “Minniti dice “rimpatri” ed è uno statista, lo dico io e sono razzista in un Paese di merda dove il M5S risulta sempre strumentalizzato”, attacca.

“Possibile che in Italia non ci sia la forza di dire “o ci date una mano o non vi diamo quattrini per sei mesi o sforiamo il tetto del 3%? Non è che noi vogliamo uscire dall’Ue, è l’Europa che ci sbatte fuori oggi. Questa è un’ Ue contro I diritti dei cittadini e da oggi contro l’Italia”. Continua Di Battista: “Vedo solo chiacchiere, convochi l’ambasciatore austriaco e che fai? Continui a dare soldi all’Europa?”, attacca Di Battista che incalza: “il Pd ha accettato qualsiasi politica scellerata dell’Ue per ottenere in cambio qualche mancetta da spendere per il referendum”.