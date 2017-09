Berlusconi, Dagospia: "Ecco il segreto del dimagrimento..."

MILANO – Silvio Berlusconi cerca casa in Trentino. Berlusconi è stato sorpreso mentre beveva una birra alla ‘Forst’ di Lagundo. L’ex premier , raccontano, avrebbe ribadito la sua intenzione di comprare un’abitazione a Merano, attratto dalla bellezza e tranquillità dei posti.

Qui si sta davvero bene, mi piacciono molto questi posti, avrebbe confidato il leader azzurro, che tornerà presto all’Hotel Palace per completare il programma di remise en forme, avviato a luglio nella beauty farm di Henry Chenot.

Intanto, come racconta Dagospia, Berlusconi sui giornali di famiglia appare in ottima forma fisica e millanta una graduale e significativa perdita di peso dovuta ad una rigorosa dieta proteica associata a tanto movimento.

Si sarà – scrive Alberto Dandolo – dunque in questi mesi ingozzato di verdure, petti di pollo arrostito e pesciolini alla griglia? Macché! Il fidanzato della Calippa si è in realtà affidato alle cure di quel “para-guru” di Alberico Lemme, il controverso farmacista-dietologo che imperversa nei salottini in ecopelle di Barbarella D’Urso. Occhio però: c’è un accordo formale tra i due che li vincola a non rivelare la dieta, in nessun caso. Aspettatevi smentite…