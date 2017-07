Berlusconi e lo sketch con le stampelle a Porta a Porta saltato all’ultimo

ROMA – Silvio Berlusconi aveva preparato un piccolo sketch, poi non messo in scena, per l’ultima puntata di Porta a Porta. Berlusconi voleva presentarsi con delle stampelle avanzando piano piano verso la telecamera. “Questo vecchietto avrebbe voluto cedere il testimone a qualcuno più nuovo di lui – era la battuta che avrebbe voluto dire Berlusconi – Ma siccome nessuno dei giovani è in grado, eccomi di nuovo qui”. Poi, colpo di scena, avrebbe buttato via la stampella per concludere: “Costretto a tornare in campo per il bene dell’Italia”.

Alla fine però Berlusconi, convinto dai fedelissimi, ha rinunciato allo sketch.