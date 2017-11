ROMA – Alla fine il “duello” televisivo tra gli aspiranti presidenti del Consiglio si fa su Rai1, da Fabio Fazio, a Che tempo che fa. Dopo Luigi Di Maio, infatti, il discusso conduttore ospiterà Silvio Berlusconi, che con i suoi ottanta anni e più si conferma comunque uno dei volti più in vista del centrodestra.

Berlusconi sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa in onda domenica 26 novembre alle 20:35 su Rai1.

Quello dell’ex presidente del Consiglio, in verità, è un ritorno, dal momento che già in passato Berlusconi è stato ospite di Fazio. Questa nuova presenza, però, è significativa perché evidenzia ancora di più la discesa in campo del fondatore di Forza Italia in vista delle elezioni della prossima primavera.