MILANO – Abbronzato e dimagrito: Silvio Berlusconi appare in splendida forma nelle foto che il settimanale Chi, in edicola mercoledì 6 settembre, pubblica in esclusiva. L’ex Cavaliere è stato fotografato all’autogrill, in un momento di sosta durante il suo viaggio di ritorno dalla beauty farm di Merano.

Nell’area di servizio ha fatto compere per sé (prodotti gastronomici e libri), per i nipotini (giochi) e per i suoi cagnolini (peluches). Tra un acquisto e l’altro non si è negato alle richieste di autografi e selfie.

Quella appena trascorsa è stata per Berlusconi un’Estate all’insegna del benessere. L’ex premier si è diviso tra sport e lavoro, trascorrendo gran parte delle vacanze ad Arcore dove ha seguito un programma di allenamento: 5 chilometri di jogging e mezz’ora di piscina al giorno e un regime alimentare disintossicante composto soprattutto da verdura, frutta e proteine che gli ha fatto perdere molti chili.

Tra un impegno e l’altro dedicato alla forma fisica, l’ex premier ha lavorato intensamente anche per preparare la sua prossima campagna elettorale.