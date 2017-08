Forse alla fine a fermare gli sbarchi dei profughi ci penseranno i libici. Hanno modi un po’ spicci, ma si sono resi conto, magari qualche nostro “missionario” li ha fatti riflettere, che così non può continuare. I libici non vanno per convegni e salotti, da sei anni vivono con la morte sul comodino, scanzando proiettili e bombe. Non si sopravvive con la retorica buonista. I libici sanno che chi dispone di migliaia di dollari per pagarsi un passaggio in Europa non è un disperato in fuga, è un essere umano in cerca di un futuro migliore. Suo diritto cercarlo, ma il suo diritto ha un limite nel diritto altrui. Non è col cuore di mamma che si fanno passi avanti. San Francesco sarebbe rimasto un grande santo senza frate Elia, che trasformò un gruppo di spossessati in un potentissimo ordine religioso.

Si celebra oggi il 61.mo della strage di Marcinelle, 136 minatori italiani morti su 262 in un pozzo belga. In quei tempi, in Belgio come in Australia, al posto dei neri c’erano gli italiani. Ma la retorica non ci deve fare sragionare.