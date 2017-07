ROMA – Fabio Fazio si ripaga da solo? Per la Rai, “vale 10 mln di pubblicità”. Ma costo il doppio… Mentre il contratto milionario di Fabio Fazio (17,5 mln l’anno per 4 anni per conduttore e format) finisce all’esame dei magistrati della Corte dei Conti per verificare eventuali danni erariali in capo alla Rai, azienda di Stato, qualche conto a spanne sul trade off, cioè il calcolo costi/benefici, è possibile.

L’obiettivo dei dirigenti Rai (il dg Orfeo e la presidente Maggioni hanno fortissimamente voluto e difeso il contratto) è quello di triplicare i già ottimi ascolti (13%) di Che tempo che fa? spostandolo dalla nicchia di Rai Tre all’ammiraglia Rai Uno. Il principio che dovrebbe demoralizzare i “moralisti” è che Fazio si ripaga da solo, con la sola raccolta pubblicitaria cioè.

La giustificazione sta nei 10 milioni di ricavi pubblicitari attesi. Ci si aspetta uno share almeno del 30%, in zona Montalbano: considerando che lo share medio su Rai Uno in prima serata è del 25% qualche dubbio su questi conti è lecito. In teoria è possibile che si raggiunga quella soglia, ma il punto è che il contratto di Fazio ne costa un po’ meno del doppio.